Corona-Impf-Disziplin der Österreicher bleibt hoch

„Jeder fünfte Patient verschiebt Zweitstich“

Ein wenig aus der Reihe tanzt Meldungen zufolge Salzburg: So berichtet der dort tätige Internist und NEOS-Politiker Sebastian Huber: „Seit Ende April impfe ich pro Woche circa 50 Patienten in meiner Ordination. Mittlerweile verschiebt aber etwa jeder fünfte Patient in meiner Impfordination den Zweitstich“, „Die Ausreden sind dabei de facto immer gleich: ‘Keine Zeit‘, ‘Ich fahre in den Urlaub‘, ‘Ich bin eh schon einmal geimpft worden‘, etc.“