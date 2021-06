Im Corona-Einsatz: Patienten sagen nun „Danke“

Immer voller werden die Gastgärten – immer leerer die Spitäler. 50 Personen mit schwerem Krankheitsverlauf werden derzeit in den Landeskliniken behandelt. „Schuld“ an dieser positiven Entwicklung ist der Einsatz der Mitarbeiter in den Landeskliniken. Gerhard Lederer, selbst Corona-Patient im Landesklinikum Tulln, will sich nun für das enorme Engagement bedanken. „Die Fürsorge, Herzlichkeit und Kompetenz aller Mitarbeiter war täglich spürbar. Wir bekamen auch regelmäßig Besuch von Psychologinnen.“