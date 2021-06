Thiem muss verletzt aufgeben: Wimbledon in Gefahr

Bis 23 Uhr Untersuchungen

Auch Thiems Physio Alex Stober, der mit Coach Nicolas Massu das Unheil aus der Spieler-Box verfolgen musste, suchte die richtigen Worte: “Ein Knacksen ist natürlich nie gut„ Direkt im Anschluss fuhr das Trio in ein Krankenhaus, wo Dominic bis nach 23 Uhr untersucht wurde - ohne konkretes Ergebnis. Doch auch ohne finale Diagnose ist klar: Wimbledon ist in Gefahr.Außenseiter “Djoker„Bei der ungewohnten Vorbereitung für das dritte Grand-Slam 2021 feierte Novak Djokovic einen Überraschungserfolg: Er siegte mit Freund Carlos Gomez-Herrera in seinem Doppel-Auftakt. Als krasser Außenseiter schlug das Duo (ATP-Nr. 220 bzw. 258!) die Paris-Viertelfinalisten Brkic/Cacic. “Es machte so viel Spaß mit Carlos." Den hatte Thiem gestern nicht.