Kind (2) nach Sturz in Pool von Papa reanimiert

Zu dem Badeunfall mit dem Kleinkind kam es am Montag gegen 20 Uhr. Der Zweijährige kletterte dabei in einem unbeobachteten Moment im elterlichen Garten über die Einstiegsleiter in den rund 130 Zentimeter tiefen Aufstellpool. Der Bub dürfte von der Leiter in das Wasser gefallen sein und wurde erst kurz darauf von einem Freund gefunden.