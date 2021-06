Ben Affleck will Jennifer Lopez Antrag machen

Können „gemeinsames Leben“ nicht abwarten

Und auch ein großer Umzug sei bereits geplant, will der Insider wissen: Es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis J. Lo mit ihren Zwillingen Max und Emme in die Villa ihres Liebsten ziehe, ist man sich in Hollywood sicher. Platz für eine große Patchwork-Familie - der „Batman“-Star hat mit Ex-Frau Jennifer Garner ja die drei Kinder Violet, Seraphina und Samuel - wäre in dem Anwesen auf jeden Fall.