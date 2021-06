Ben Affleck und Jennifer Lopez knutschen wieder!

Gerüchte um ein Liebes-Comeback von Jennifer Lopez und Ben Affleck kursieren ja bereits seit einigen Wochen. Doch dieses Foto macht es endlich offiziell: Ein Paparazzo erwischte das Pärchen beim Dinner im Nobelrestaurant „Nobu“ in Miami - und drückte im richtigen Moment auf den Auslöser. Denn die frisch aufgeflammten Gefühle des Hollywood-Traumpaares sind so stark, dass die Sängerin und der Schauspieler an diesem Abend gar nicht voneinander lassen konnten.