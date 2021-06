Impfpflicht für Sozialberufe: Weitere Länder dabei

Übrige Länder bauen auf Freiwilligkeit

In Kärnten setzt man hingegen auf Freiwilligkeit, so Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ): „Dass das funktioniert, zeigt die Impfaktion.“ Beim Krankenanstaltenbetreiber Kabeg seien bereits 80 Prozent geimpft. Hier prüfe man auch den Impfstatus, wenn jemand neu eintritt. In Oberösterreich ist das Vorgehen ähnlich: Nachdem es eine hohe Impfrate in den Krankenhäusern der Gesundheitsholding und am Kepler Uniklinikum gebe, „wird es in unseren Häusern keine Pflicht geben“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).