Kommt Impfpflicht für Spitals-Mitarbeiter in OÖ?

Wer in einem der sieben Ordensspitäler in Wien einen Job möchte, egal welchen, muss künftig eine Corona-Impfung vorweisen oder nachholen. Kommt so eine Impfpflicht auch in Oberösterreich? Gesundheitspolitikerin Christine Haberlander (ÖVP) sieht dafür keine Veranlassung, da die Impfmoral in Spitälern hoch sei.