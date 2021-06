So startet Österreich gegen die Ukraine

Teamchef Franco Foda greift im abschließenden Spiel in Gruppe C tief in die Trickkiste. Dass Marko Arnautovic von Anfang an beginnen würde, stand bereits gestern fest. Der China-Legionär, der nach abgesessener Sperre zurückkehrt, wird bei Rot-Weiß-Rot als Solospitze beginnnen. Wichtig, da bei der 0:2-Pleite gegen die Niederländer sowohl Sasa Kalajdzic als auch Michael Gregoritsch in vordester Front farblos blieben. Auf den Flügeln beginnen Marcel Sabitzer und Christoph Baumgartner. Somit rückt der RB-Leipzig-Star, der zuletzt auf der „Sechs“ spielte, wieder in die Offensive.