Alkolenker mit leeren Bierdosen im Auto gestoppt

Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt wurde am Samstag gegen 8.40 Uhr von Polizisten der PI Leopoldschlag - FGP in Wullowitz Fahrtrichtung Freistadt einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Auf Grund des deutlich wahrnehmbaren Alkoholgeruchs und leerer Bierdosen auf dem Boden hinter dem Fahrersitz wurde bei dem Mann ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,42 Promille, woraufhin ihm der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Freistadt wird erstattet.