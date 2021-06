Argentinien holt bei Copa America ersten Sieg

Argentinien ist bei der Copa America in Brasilien im zweiten Spiel zum ersten Sieg gekommen. Die Mannschaft um Lionel Messi schlug Uruguay am Freitag (Ortszeit) mit 1:0. Mittelfeldspieler Guido Rodriguez traf in Brasilia bereits in der 12. Minute per Kopf nach Vorarbeit von Messi. Mit dem gleichen Ergebnis holte Chile die drei Punkte gegen Bolivien. Diese Begegnung war noch früher entschieden. Der in England geborene Ben Brereton traf schon in der 9. Minute entscheidend.