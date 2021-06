ÖFB-Team: Die Zuversicht trägt den Namen „Marko“

Mehr als 100 Prozent

Am Montag soll’s aber anders laufen. Der Frust über das 0:2 ist in Amsterdam geblieben. Nein, diesmal will man sich die Achtelfinal-Butter nicht mehr vom EURO-Brot nehmen lassen. Daher gibt’s auch kein Spekulieren, dass möglicherweise auch ein Remis am Montag reichen könnte. „Ich kenne keinen bei uns, der sich damit zufriedengeben will. Jeder möchte dieses Spiel gewinnen“, weiß Sasa Kalajdzic, „ich fiebere sehr darauf hin. Das kann eines der wichtigsten Spiele meiner Karriere werden.“