Asylrecht: Wenn der Mensch (zu) wenig zählt

Experte fordert Legalisierungsinitiative

Generell sollte mehr auf Kinderrechte geachtet werden. Ein Ansatz könnte sein, die Entscheidungen den regional verankerten Akteuren, etwa Bezirkshauptmannschaften, zu überantworten: Damit Integration dort beurteilt werde, wo sie auch passiert. Die Anzahl von Menschen ohne Aufenthaltstitel in Österreich wächst, auch wegen eingeschränkter Abschiebungen während der Corona-Krise. Hier plädiert Gahleitner-Gertz für eine politische Lösung in Form einer Legalisierungsinitiative, wie es sie z. B. in Italien unter Silvio Berlusconi schon gab.