Arnautovic und die Sache mit den Provokationen

In anderen Fällen von solchen Provokationen waren die Auswirkungen in sportlicher Hinsicht ungleich größer. Paradebeispiel dafür ist das WM-Finale 2006. In dem Italiens Marco Materazzi Frankreichs Zinédine Zidane immer und immer wieder reizte. Auf ganz ähnliche Weise übrigens wie das - zahlreichen Behauptungen zufolge - auch Alioski bei Arnautovic tat. Indem er nämlich seine Familie wüst beleidigte. Im konkreten Fall die Schwester des Franzosen. Irgendwann wurde es Zidane zu viel. In der Nachspielzeit versetzte er Materazzi einen Kopfstoß und wurde ausgeschlossen. Seine geschockte und bis dahin bessere Mannschaft verlor im Elferschießen, Italien wurde Weltmeister.