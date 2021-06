Depay vergibt allein vor dem Tor das „sichere“ 2:0

Es war in der 40. Minute: Ein langer Pass in die Spitze hebelt die ÖFB-Defensive aus. Weghorst kommt auf der rechten Seite zum Ball und legt perfekt quer zu Depay. Der Superstar von Olympique Lyon braucht das Leder aus rund fünf Metern nur noch über die Linie zu drücken. Doch der 27-jährige Wirbelwind verschont das ÖFB-Team und knallt die Kugel weit über das Tor. Was für ein Glück!