„Bist du bei uns?“ Eriksen-Lebensretter über Drama

Eriksen konnte wiederbelebt werden. Kleinefeld sah den Kicker an und fragte: „Na, bist du wieder bei uns?“ Die Antwort von Eriksen: „Ja, ich bin wieder bei euch. Verdammt, ich bin doch nur 29 Jahre alt.“ Erleichterung beim Mediziner aus Köln: „Da wusste ich, das Gehirn ist nicht geschädigt und er ist vollständig wiederhergestellt.“ Eriksen wurde noch am Abend in ein Krankenhaus gebracht, wo sich sein Zustand nach Angaben des dänischen Verbandes stabilisierte.