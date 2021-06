Kritik an Kurzarbeits-Modell des Landestheaters

Wenig Verständnis aus der freien Szene

In der heimischen Kulturszene stößt die „Überzahlung“ auf wenig Verständnis: „Ein schönes Geschenk“, formuliert es höflich Dietmar Kerschbaum, Intendant des Linzer Brucknerhauses, aber: „Steuergeld-Bonitäten in der Kurzarbeitsmodell-Systematik sind gegenüber freischaffenden Künstlern nicht in Ordnung.“ Im Brucknerhaus hat es das nicht gegeben.