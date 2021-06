Abseits-Frust für Frankreich: Zwei Tore irregulär!

Vor allem das erste von Mbappé selbst erzielte Tor hätte zweifellos einen Platz unter den besten der EURO 2020 eingenommen: Nach einem Ideal-Zuspiel von Frankreichs Mittelfeld-Regisseur Paul Pogba zog der Stürmer von Paris St.-Germain von links in den Strafraum, wobei er die Deutschen Matthias Ginter, Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan wie Schulbuben ausschauen ließ. Dann zirkelte er den Ball auch noch an Goalie Neuer vorbei ins lange Eck (69.). Doch statt mit diesem Zaubertor 2:0 in Führung zu gehen, blieb es aus Sicht der Franzosen beim 1:0 - denn erst als der Ball das Netz ausbeulte, hob der Linienrichter die Fahne. Eine bittere, aber korrekte Entscheidung ...