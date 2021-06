ÖFB-Damen verlieren Quali-Test gegen Italien

Österreichs Frauen-Nationalteam hat im letzten Testspiel vor dem Start in die WM-Qualifikation kein Erfolgserlebnis gefeiert. Die ÖFB-Auswahl musste sich am Montagnachmittag in Wiener Neustadt Italien knapp mit 2:3 geschlagen geben. Die 28-jährige Frankreich-Legionärin Sarah Puntigam kam dabei zum 109. Mal im ÖFB-Team zum Zug und zog damit in der ewigen Einsatzstatistik mit der nicht mehr aktiven Rekordspielerin Nina Burger gleich.