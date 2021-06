Grünerer Hauptplatz für Stadt Lienz geplant

Berge in die Stadt

Sieht man sich das Schaubild an, fällt auch eine flache Wasserrinne, die sogenannte „Ritsche“ auf. Diese soll in Verbindung mit einem neuen Trinkwasserbrunnen die Dolomiten in die Stadt bringen. Geht es nach den Plänen von Stadtbaumeister Klaus Seirer, wolle man „den Aufenthalt auf dem Platz wertiger machen“.