Internationale Reaktionen auf den ersten EURO-Sieg

Nordmazedonier kehren vor der eigenen Türe

Der nordmazedonischer Fußball-Nationalmannschaft ist es nicht gelungen, ein positives Resultat bei ihrem ersten EM-Auftritt zu verbuchen, haben am Montag Medien in Skopje festgestellt. Die Berichte nach dem 1:3 gegen Österreich am Sonntag drehten sich vor allem um das von Routinier Goran Pandev erzielte Tor, das erste des Debütanten in der EM-Historie überhaupt.