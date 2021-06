„Starfield“: Bethesda zeigt neues Weltraum-RPG

Drei Jahre ist es her, dass Bethesda auf der E3 mit „Starfield“ ein neues Rollenspiel fernab der Welt von „Fallout“ oder „Elder Scrolls“ angekündigt hatte. In der Nacht auf Montag rückte der Publisher nun einen weiteren Teaser-Trailer heraus und nannte auch gleich ein Veröffentlichungsdatum für sein Weltraum-Abenteuer. Erscheinen soll dieses demnach am 11.11.2022 exklusiv für Xbox Series X|S und den PC.