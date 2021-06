Siebenkämpferin Lagger verpasste Olympia-Teilnahme

Dominik Distelberger war im Zehnkampf mit dem Ziel angetreten, erstmals seit der WM 2017 in London wieder durch alle zehn Disziplinen zu kommen. Im Weitsprung bekam er allerdings einen Schlag ins Sprunggelenk des Absprungbeines und absolvierte die restlichen Disziplinen am Samstag unter Schmerzen. Am Sonntag trat er nicht mehr an.