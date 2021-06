Springreiter fällt von Pferd - schwer verletzt

Der 30-jährige Murtaler nahm an einem mehrtägigen Reitturnier teil. Am Sonntagvormittag fiel der Springreiter vom Pferd und verletzte sich schwer am Fuß. Er wurde vom Roten Kreuz medizinisch erstversorgt und danach vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Hochsteiermark, Standort Bruck, eingeliefert.