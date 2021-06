„Frustriert, weil sie in der zweiten Reihe stehen“

Ist das der Grund für Meghans Hass auf das Königshaus? Woher kommt der?

Ich denke, dass sie einfach frustriert ist, dass sie und Harry nicht so wichtig sind wie Kate und William. Bei der Geburtstagsparade der Queen beispielsweise, bei der sich immer die ganze Familie auf dem Balkon versammelt und winkt, ist sie mit Harry in der zweiten Reihe, Kate und William sind in der ersten. Ich hab das bei der Übertragung 2019 selbst gesehen, wie sie sich zu Harry dreht und er sie schroff zurechtweist, sie soll nach vorn schauen. Was sie aber nicht tat - die Reaktion der Queen im Jahr darauf: Harry und Meghan waren überhaupt nicht mehr im Bild ...