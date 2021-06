Wirbel um „gefälschte“ Intensivbetten-Zahlen

Der Verdacht, dass womöglich zu viele Patienten in Deutschland intensivmedizinisch behandelt wurden, wird seit Wochen in Expertenkreisen lanciert. In einem Thesenpapier zeigen die Autoren rund um den Mediziner Matthias Schrappe, dass in keinem anderen Land so viele Covid-19-Patienten im Verhältnis zu den Fallzahlen intensivmedizinische betreut würden. Das Thesenpapier ist aber von anderen Gesundheitsexperten bereits als fragwürdig dargestellt worden. Denn valide Daten würden bei diesen Überlegungen fehlen.