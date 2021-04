Deutschland: Mit Notbremse gegen die dritte Welle

In zahlreichen deutschen Städten und Landkreisen ist seit Mitternacht die Corona-Notbremse des Bundes in Kraft. In den betroffenen Gebieten, wo die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag über dem Wert von 100 lag, gelten etwa eine nächtliche Ausgangssperre oder strenge Kontaktregeln. Kanzlerin Angela Merkel verteidigte die Notbremse und die „harten“ Maßnahmen: Niemand habe sich die Entscheidung leicht gemacht, doch die Beschränkungen seien im Kampf gegen die dritte Welle notwendig. „Lassen Sie uns jetzt noch einmal das Notwendige tun!“, appellierte Merkel am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast.