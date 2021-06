Rapid-Urgestein Mario Sonnleitner verlässt Rapid

„Die Türen in Hütteldorf werden nach seiner Laufbahn immer für ihn offenstehen, ‘Sonni‘ gehört so wie die grün-weißen Farben einfach zu diesem Klub“, betonte Sport-Geschäftsführer Zoran Barisic. „Ich sage Mario aufrichtig Danke für seinen Einsatz und seine Leistungen auf und abseits des Platzes, er war stets europäische Weltklasse“, meinte Barisic in Anlehnung an Sonnleitners Bonmot, in dem der Spieler den 3:2-Auswärtssieg bei Aston Villa in der Europa-League-Qualifikation 2010 als „europäische Weltklasse“ bezeichnet hatte.