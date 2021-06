Synchronschwimmen: Alexandris in Olympia-Quali top

Die Österreicherinnen Eirini und Anna-Maria Alexandri haben einen ausgezeichneten Start in die Olympia-Qualifikation der Synchronschwimmerinnen geschafft. Die 23-jährigen Schwestern kamen am Samstag in Barcelona im Vorkampf der Freien Kür mehr als drei Punkte vor dem französische Duo überlegen auf Platz eins, 91,2668 Punkte bedeuteten persönliche Bestleistung. Bei den Europameisterschaften vier Wochen davor in Budapest hatten die beiden mit 90,8667 Zählern Bronze geholt.