Corona-Impfstoffe höchst ungerecht verteilt

Doch während hierzulande laut Gesundheitsministerium alle 1,1 Sekunden eine Impfung verabreicht wird, hat ein Drittel der Entwicklungsländer noch keine Impfdosis erhalten. Bereits im Jänner ließ der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aufhorchen: „Die Welt steht am Rande eines katastrophalen moralischen Versagens, und der Preis dafür wird mit Leben in den ärmsten Nationen bezahlt.“ Nun, fünf Monate später, sind in Afrika weniger als zwei Prozent der Menschen geimpft.