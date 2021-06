Rückfall von Wolf nach geschichtsträchtigem Tag

Hedwall überzeugt

Am Freitag lief es im Vallda Golf and Country Club nicht mehr ganz so gut für die 32-jährige Österreicherin, die 2019 die Hero Indian Open gewonnen und in Schweden ihre Mutter am Bag hat. Vier Bogeys konnte Wolf allerdings auch vier Schlaggewinne entgegenstellen. Dass der Platz den Ladies entgegenkommt, zeigte am Freitag die Schwedin Caroline Hedwall mit ihrerseits einer 64er-Runde und der zwischenzeitlichen Führung bei 13 unter Par.