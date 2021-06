Warnstufe Rot: Unwetter im Osten Österreichs

Abkühlung am Wochenende

Lokale Gewitter bleiben uns auch am Samstag nicht erspart, vor allem vom Mühl- und Waldviertel bis in den Osten bestimmen noch einmal Regen, Blitz und Donner das Wettergeschehen. Eine leichte Abkühlung folgt dann noch einmal am Sonntag um etwa drei bis vier Grad. Allerdings kommt im Tagesverlauf auch die Sonne wieder zum Vorschein. „Im Osten und in manchen Nordföhntälern frischt kräftiger Nordwestwind mit teils stürmischen Böen auf“, prognostiziert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. Sommerlich warm wird es im Süden des Landes mit bis zu 29 Grad, im Donauraum bleibt es etwas kühler.