Golf-Star Angel Cabrera drohen mehrere Monate Haft

Masters-Sieger

Nun die Auslieferung nach Argentinien, wo er in Cordoba auf den am 1. Juli beginnenden Prozess wartet. Danach sind sechs ähnliche Vorwürfe aus den Jahren 2016 bis 2020 zu behandeln. „El Pato“ (Die Ente) Cabrera hat 2007 die US Open und 2009 das Masters gewonnen. Zuletzt nahm er im September 2020 an einem Turnier teil.