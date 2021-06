Italien: Höchste Sterblichkeitsrate seit 1945

Im Jahr 2020 wurden in Italien 746.146 Todesfälle verzeichnet. Das ist der höchste Stand seit dem Zweiten Weltkrieg. Zwischenzeitlich gehörte unser südliches Nachbarland zu den Corona-Krisenherden in Europa, in einzelnen Regionen wie der Lombardei - unter anderem in Bergamo - war die Lage dramatisch. Ein Bericht des Statistikamts Istat zeigt nun auf, dass die Sterblichkeitsrate um neun Prozent gegenüber dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre gestiegen ist.