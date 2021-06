Nach unbeständigem Wochenende kommt Sommer

Nach zeitweiligem Sonnenschein werden am Freitag die Quellwolken im ganzen Land rasch mächtiger. Bis Mittag gehen recht verbreitet bereits erste gewittrige Regenschauer nieder, der Nachmittag verläuft dann generell schauer- und gewitteranfällig. Lokal können die Schauerzellen auch kräftig ausfallen. Lediglich im Westen beruhigt sich das Wetter im Lauf des Nachmittags deutlich. Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nord, in den Föhntälern im Süden sowie auch am Ostrand der Alpen weht der Wind teils lebhaft. Die Frühtemperaturen betragen zehn bis 18 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 20 bis 26 Grad.