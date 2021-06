Wie Leiden in Geld aufgewogen werden

Die Höhe des Schmerzensgeldes ist in Österreich zwar geregelt - aber interessanterweise können sich Gerichte in einem Geldrahmen bewegen. Ein Tag leichte Schmerzen - den Betroffenen gelingt „Ablenkung“, man ist sogar arbeitsfähig - kostet Verursacher 100 bis 120 Euro. Bei einem starken Schmerzzustand können sich schwer Erkrankte an nichts mehr erfreuen, wahrscheinlich nicht einmal an Tagsätzen von 300 bis 360 Euro.