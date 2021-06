French Open: Unfassbare Serie von Swiatek gerissen

Diese Serie ging am Mittwoch jedoch zu Ende. Sakkari, die bei Olympia übrigens mit Stefanos Tsitsipas Mixed spielen will und erstmals überhaupt in einem Viertelfinale eines Major-Turniers steht, schnappte sich den ersten Satz mit 6:4. Auch der zweite Satz ging mit 6:4 an die Griechin, somit muss Swiatek die Koffer packen.