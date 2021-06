Ist Benzemas EM-Traum vorbei? Frankreich zittert

Ungarn mit 0:0 weiter unbesiegt

Frankreichs Gruppengegner Ungarn trennte sich torlos von Irland. Ex-Salzburg-Tormann Peter Gulacsi und Co. hatten in Budapest zwar die besseren Chancen, vor allem Adam Szalai fehlte aber in der Schlussphase (83., 87.) die nötige Effizienz. Die Magyaren haben am Dienstag gleich EM-Titelverteidiger Portugal als Endrunden-Gegner.