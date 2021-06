Weiterer 10.000-m-Weltrekord durch Gidey

Zwei Tage nach dem Rekordlauf der Niederländerin Sifan Hassan hat die Äthiopierin Letesenbet Gidey den 10.000-m-Weltrekord erneut deutlich verbessert. Die 23-Jährige lief die 25 Runden am Dienstagabend ebenfalls in Hengelo in 29:01,03 Minuten und blieb damit knapp sechs Sekunden unter der Traumzeit der ebenfalls in Äthiopien geborenen Hassan.