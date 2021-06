So relaxt Klagenfurt-Coach Peter Pacult jetzt!

Heimurlaub „wie am Land“

Den Urlaub verbringt „PP“ daheim in Leobersdorf: „Das ist nur zehn Kilometer von Wien weg, aber wie am Land, sehr ruhig. Da fühle ich mich total wohl. Ich muss jetzt nirgendwo hinfahren.“ Und beim Haus gibt’s einiges zu tun. „Ich mache viel im Garten, Rasenmähen, Gemüse anbauen. Der Pool musste auch fertig gemacht werden.“