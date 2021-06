Van der Bellen: „Sind auf einem guten Weg“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hält sich derzeit in Italien auf. Nachdem er am Montag eine Audienz beim Papst im Vatikan genoss und dem kirchlichen Oberhaupt - symbolisch - eine Ziegenherde als Gastgeschenk überreichte, stand als nächster Programmpunkt ein Zusammentreffen mit seinem italienischen Amtskollegen Sergio Mattarella an (siehe Video oben). Am Dienstag wurde in Rom erneut politisiert, traf er doch Premier Mario Draghi, dem er „alles Glück der Welt“ wünschte, zum freundschaftlichen Austausch. Man verblieb in gutem Einvernehmen.