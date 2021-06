Final-Drama und Fan-Skandal: USA bezwingt Mexiko!

Die USA haben am Sonntag das Finale der Nations League des Nord- und Zentralamerika-Verbandes CONCACAF gegen Mexiko 3:2 nach Verlängerung gewonnen. Die Partie in Denver war dramatisch und hochemotional und musste in der Nachspielzeit wegen homophober und diskriminierender Rufe und Gesänge eines Teils der mexikanischen Zuschauer im Empower Field unterbrochen werden.