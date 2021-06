Sand entwendet: Strafe für 41 Sardinien-Touristen

Das sichergestellte Strandgut wurde in den vergangenen Tagen an die Förster übergeben und an die geplünderten Stellen zurückgebracht. Das Mitnehmen von Sand von den Stränden der italienischen Mittelmeerinsel schade der Umwelt sowie der Küstenpflege zur Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus auf Sardinien, hieß es in einer Erklärung. Urlaubern sei dies deshalb bereits seit mehreren Jahren verboten.