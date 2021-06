Ab 14.10 Uhr LIVE: MotoGP-Qualifying in Barcelona

Alles andere, als eine erneute Pole Position für Frankreichs Fabio Quartararo, wäre in Barcelona eine Überraschung. Zumal der Sieger von Mugello derzeit eine Serie von vier Qualifying-Siege hintereinander aufweisen kann. Der in Spanien wäre somit sein fünfter Streich in Folge. Da werden aber die anderen, allem voran Lokalmatador Maverick Vinales, was dagegenhaben. Mit dem krone.at-LIVETICKER sind sie immer mittendrin im Geschehen.