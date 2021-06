„Der beste Wettkampf in seinem Leben“

Für Showdown gerüstet

„Eigentlich“, so Lukas Weißhaidinger, „wollte ich heute ganz verhalten anfangen und mich dann langsam steigern!“ Das war aber nach dem ersten Versuch von 67,37 m äußerst schwierig. „Ich habe nach dem ersten Versuch alles riskiert. Heuer müssen wir ohnehin immer alles riskieren, wie dann in Tokio!“ Högler: „Dass er heuer so konstant, so stark wirft, hätte ich nicht gedacht!“ Und dann der Nachsatz: „Das war Lukis bester Wettkampf der Karriere.“