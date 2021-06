Tande kann sich nicht an Horror-Sturz erinnern

Der norwegische Skispringer Daniel-Andre Tande hat an seinen schweren Sturz beim Skifliegen in Planica im März keine Erinnerung. Das sagte der 27-jährige in einem Interview, das der Skiverband am Mittwoch auf seiner Webseite veröffentlichte. Der Unfall sei wahrscheinlich ein größeres Trauma für seine Mannschaftskollegen gewesen als für ihn, weil er sich an nichts erinnern könne.