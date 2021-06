Bei EM-Triumph: DFB-Team winkt eine Rekordprämie

Comeback von Müller und Hummels in Innsbruck?

Löw plant im EM-Test gegen Dänemark in Innsbruck das Länderspiel-Comeback von Mats Hummels und Thomas Müller. Die nach über zwei Jahren in die deutsche Nationalmannschaft zurückgeholten Hummels (32) und Müller (31) sollen das Team stabilisieren. Die Dänen sind am Mittwoch (21 Uhr) im Tivoli Stadion ein echter Gradmesser.