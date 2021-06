Ein „WM-Fiasko“: Schweden historisch schlecht!

Das sensationelle Vorrunden-Scheitern der Schweden steht sinnbildlich für die außergewöhnlichen Überraschungen des Turniers. „Wir hatten das Ziel, bis zum Ende zu gehen und es zu gewinnen. Und ich denke, wir hatten ein Team, das es definitiv könnte“, sagte NHL-Stürmer Victor Olofsson, als nach dem 2:3 nach Penaltyschießen gegen Russland am Montagabend am Aus nichts mehr zu rütteln war: „Aber wir sitzen nun hier und haben es nicht einmal in die K.o.-Runde geschafft, also ist es ein großer Misserfolg für uns.“