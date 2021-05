Dupasquier-Tragödie: Sportwelt weint mit Familie

Der perfekte Bruder

„Jason, du warst der perfekte Bruder für mich“, schrieb Bryan am Sonntagabend auf Instagram. „Wir alle lieben dich, Jason, du bist in unseren Herzen und wirst es für immer sein. Du warst mein bester Freund, immer da, um zu lachen, um mir zu helfen, um Spaß zu haben und um herumzualbern. Gott hat dich in seine Nähe geholt, aber es ist, als wärst du noch hier, du bist ein perfekter Bruder, dort oben wirst du über uns wachen und uns auf den richtigen Weg führen. Ich liebe dich, Jason.“