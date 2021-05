Hirscher überrascht: „Das ist doch nur ein Fisch“

Ich kaufe sie in Japan, ziehe die Fische groß und verkaufe sie dann meist im Alter von zwei bis drei Jahren.„ Nicht nur ein Geschäftszweig für Reinfried Herbst. Mittlerweile sind diese speziellen Zierkarpfen weit mehr. “Sie eignen sich echt gut, um Stress abzubauen und Energie zu tanken", so der einstige Slalom-Weltmeister. Und so wie es aussieht, hat der 42-Jährige auch Marcel Hirscher infiziert. Eine Kolumne von Vera Lischka.